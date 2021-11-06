Çocuk sürücü kaza yaptı: 2 ölü

Antalya'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve 16 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti.

Antalya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet K. ile yanındaki Yusuf Ç. hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bademağacı Mahallesi mevkisinde Antalya-Burdur kara yolunda meydana geldi. 15 yaşındaki Ahmet K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ahmet K. ile Yusuf Ç.’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Ç.'nin kardeşi Polat Ç. ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Antalya'daki hastanelere götürüldü.

Ahmet K. ile Yusuf Ç.'nin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin Dağbeli Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

DHA