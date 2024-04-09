Çocukların sosyal medya kavgası cinayetle bitti

İzmir'de 16 yaşındaki çocukların sosyal medya üzerinden başlayan kavgaları kanlı bitti. 16 yaşındaki bir çocuk parkta 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada çıkan tartışmanın bir parkta, çocuk iki grup arasında kavgaya dönüşmesi sonucu E.H. (16), 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 6 kişi tutuklanırken, E.H.'nin babası G.H., sosyal medyadan oğlunun fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum E.H., melek oldu" notunu düştü.

Olay, 7 Nisan günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesindeki Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.H.K. ile A.K. arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Hürriyet Parkı'nda buluşan iki çocuk grup arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu bıçaklı kavgaya dönüştü. İsminin K.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli E.H.'ı 6 yerinden bıçaklarken, kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E.H., doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 6'SI TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında, K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. serbest bırakıldı.

BABASINDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan E.H.'ın babası, sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Baba G.H., oğlu E.H.'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum E.H., melek oldu" notunu düştü. (DHA)

DHA