Çöp konteyneri kavgasında ortalık karıştı

İstanbul Sultangazi'de, baba ve oğul oldukları öğrenilen iki kişi ile komşuları arasında, çöp konteynerinin yeri konusunda anlaşmazlık çıktı. Tartışma sırasında bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan kişinin yakınları, olaya karışan baba ile oğlunun yaşadığı siteye girmeye çalıştı.

Olay, gece saatlerinde, Sultançiftliği Mahallesi'nde bir sitenin önünde yaşandı. Baba ve oğul oldukları öğrenilen A.M. ve N.M. ile komşuları N.M. arasında, çöp konteynerinin bulunduğu yer konusunda anlaşmazlık çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda N.M., bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan N.M., hastaneye kaldırılırken olayı duyan N.M.'nin yakınları, şüpheli baba A.M. ve oğlu N.M.'nin yaşadığı sitenin önüne geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, site önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Siteye girmeye çalışan yaralı N.M.'nin yakınlarına polis izin vermedi. Gözaltına alınan baba A.M. ve oğlu N.M., karakola götürülürken, yaralı N.M.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, olay sırasında baba A.M.'nin silahla havaya ateş ettiği öne sürüldü.

DHA