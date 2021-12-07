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Çöplükte bebek cesedi bulunmuştu! Vahşet otopside ortaya çıktı

Çöplükte bebek cesedi bulunmuştu! Vahşet otopside ortaya çıktı

Eskişehir'de geçen ay çöplükte cansız bedeni bulunan kız bebeğin, kafasına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünün atık ayrıştırma tesisinde çalışanlar tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde çıplak şekilde bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında kız bebeğin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMSESİZ BEBEĞİ, JANDARMA EKİPLERİ TOPRAĞA VERDİ
Burada göbek bağı üzerinde bulunan bebek, DNA tespit ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan çalışmalar sonrasında kız bebeğin cesedi yasal süresinin dolmasının ardından jandarma ekipleri tarafından ESOGÜ Hastane morgundan alınarak, Asri Mezarlığına getirildi. Burada jandarma ekipleri ile belediye ekipleri kimsesiz bebeği toprağa verdi.

BULUNMADAN 2 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Otopsisi yapılan bebeğin, doğumdan sonra yaşadığı tespit edildi. Göbek bağı kesilmesinin ardından başına aldığı sert darbe sonucunda kafa travmasına bağlı hayatını kaybettiği ise otopsi sonucunda belirlendi. Bebeğin ölüm tarihinin ise bulunmasından 2 gün önce, yani 10 Kasım 2021 olduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme ve cinayet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

BİNLERCE KAMERA İNCELENİYOR
DNA örneğinin alınmasının ardından ekipler sonuçları bekliyor. Jandarma ve polis ekipleri şehir merkezinde bulunan konteynerler ile bebeğin getirildiği tahmin edilen çöp arabasının bulunduğu bölgelere yoğunlaştı. Olayın cinayet olduğunun ortaya çıkmasının ardından DNA sonucu anne ve babanın belirlenmesini sağlayacak. Binlerce kameranın incelemesi devam ederken, bebeği çöp konteynerine atan şüphelinin eşkalini bulma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bebek ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı raporun gelmesi beklendiği öğrenildi.

İHA

Etiketler eskişehir çöplük bebek cesedi otopsi
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