Çöpte kesilmiş at kafası bulundu

İddiaya göre, gece geç saatlerinde Türkiye Petrolleri Mahallesine bir araç ile gelen kimliği belirsiz 3 şahıs araçtan inerek araç içerisinden indirdikleri kesik at kafasını çöp konteynerinin içerisine atarak olay yerinden hızla kaçtı. Bir süre sonra çöpten kokuların yükselmesiyle birlikte çöp konteyneri içerisine bakan mahalle sakinleri durumu Adıyaman Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi temizlik ekipleri çöp konteyneri içerisinde bulunan kesik at kafası ile çöpleri çöp kamyonuna boşalttı. Temizlik görevlileri bir süre sonra mahalleden ayrılırken yaşanan olaya mahalle sakinleri sert tepki gösterdi. Ramazan Ayında bile eşek yada at kesen kişilerin yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmasını isteyen mahalle sakinleri, "Gece saatlerinde bir araç ile gelen 3 kişi çöp konteynırının içerisine bir şeyler attıktan sonra buradan hızla kaçmışlar. Gündüz saatlerinde havanın ısınmasıyla birlikte çöpün aşırı pis kokmasıyla merak edip çöp içerisine baktık. Çöp içerisine baktığımızda kesilmiş bir at kafası görünce oldukça şaşırdık. Adamlar bu mübarek Ramazan Ayında bile at kesmişler. Kokudan duramadık. Bizlerde belediye ekiplerine söyledik, onlarda gelip çöpü tamamen alıp götürdüler. Eminiz ki kesilen bu atın eti kasaplara satışmış ve orandan da biz vatandaşların mutfaklarına gelecek. Bu eti herkes yiyecek yazık günah değil mi. Bizler bu olayı yapan şahısların yakalanıp gerekli cezalara çarptırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.







Ormanlık alanda da bulunduğu iddiası

Çöp konteynırının yanı sıra Türkiye Petrolleri Mahallesinin üst kısımlarında bulunan ormanlık alanlarda da kesik at ve eşek kafalarının olduğu iddia edildi. Birkaç gün önce ormanlık alanda da kesik at ve eşek kafalarının olduğunu ileri süren mahalleli, "Ormanlık alana giden bazı vatandaşlar ormanlık alan içerisinde kesik at ve eşek kafalarıyla karşılaştıklarını bizlere söylediler. Bizler ormanlık alanda görmedik ama pikniğe giden vatandaşlar görmüş, onlar ilk söylediklerinde inanmadık ama bugün mahallemiz ortasında çöp konteynırı içerisinde kesik at kafası görünce her şeyin gerçek olduğuna inanıyoruz artık" şeklinde konuştu.