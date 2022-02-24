Çorum'da peşpeşe korkutan depremler

Çorum'da Kandilli Rasathanesi şiddetini 3.9 olarak açıkladığı depremin ardından ikinci deprem meydana geldi.

Çorum’un Kargı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan alınan bilgilere göre, saat 12.51'de merkez üssü Çorum’un Kargı ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 11.11 km olarak ölçüldü.

Çorum'da Kandilli Rasathanesi şiddetini 3.9 olarak açıkladığı depremin ardından ikinci deprem meydana geldi. İkinci depremin şiddeti de 3.3 olarak açıklandı.