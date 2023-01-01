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Cumhuriyet savcısı evinde ölü bulundu!

Cumhuriyet savcısı evinde ölü bulundu!
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Amasya’da bir Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümün mevcut hastalıklara bağlı doğal vefat olduğu yönünde açıklama yaptı

Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümün mevcut hastalıklara bağlı doğal vefat olduğu yönünde açıklama yaptı
Uzun süre Atabaş’a ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.

Ekipler, Atabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atabaş’ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Atabaş’ın ölümüne ilişkin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, “Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad ATABAŞ’ın 31/12/2022 tarihinde Merzifon’daki evinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Başlatılan soruşturmada ilk tespitlere göre Cumhuriyet savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Etiketler cihad atabaş cumhuriyet başsavcısı
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