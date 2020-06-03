Davutoğlu'ndan ''milletvekili transferi'ne ilişkin açıklama!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve MHP’nin milletvekili transferini engelleme çalışmalarıyla ilgili “Kesinlikle ne AK Parti ne MHP artık kendi milletvekillerini bile ikna edecek, bir çatı altında tutacak güvenilirlikleri olmadığını düşündükleri için milletvekillerinin iradelerine ipotek koymaya çalışılıyor” dedi.



Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve MHP’nin milletvekili transferini neden engellemeye çalıştığını açıkladı Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, söz konusu hamlenin sebebinin erken seçim olmadığını belirterek, Kesinlikle ne AK Parti ne MHP artık kendi milletvekillerini bile ikna edecek, bir çatı altında tutacak güvenilirlikleri olmadığını düşündükleri için milletvekillerinin iradelerine ipotek koymaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Başka partileri adına konuşmam ama bizi engellemek için olduğu aşikar. Çünkü şu anda bizim Anadolu teşkilatlarımız her yerde var ve onların nasıl zorluklarla karşılaştıklarını biliyoruz. 2 gün önce Sincan ilçe teşkilatımıza tehdit mektubu bırakıldı. Torbalı ilçemize kimliği belirsiz polisler baskın yaptı. Keçiören ilçemizde yine benzer şeyler yaşandı. Birçok il başkanımız, İlçe başkanımız doğrudan ya da dolaylı baskılarla karşılaşıyor. "Kızınız burada çalışıyor, oğlunuz şurada çalışıyor" deniliyor ve cesaretle görev alanların yakınlarının işlerine son veriliyor. Biz bunu yaşayarak geliyoruz. Korku paçayı sardı. Gelecek Partisi'nin bu hızla teşkilatlanması ciddi bir tedirginlik doğurdu Milletvekili meselesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi üzerine yapılmış bir şey değil. Kesinlikle ne AK Parti ne MHP artık kendi milletvekillerini bile ikna edecek, bir çatı altında tutacak güvenilirlikleri olmadığını düşündükleri için milletvekillerinin iradelerine ipotek koymaya çalışılıyor. Ben o milletvekillerinin şahsiyetlerine inanırım. TBMM'deki her Milletvekili saygıdeğerdir.

Daha birkaç ay önce AK Parti'ye geçen Antalya İYİ Parti milletvekilini nereye koyacağız? Kısa bir süre önce Sayın Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik "Kapımız herkese açık, herkes yuvasına dönsün" çağrısını nereye koyacağız? Sayın Erdoğan şu anda acaba kendisine gelen milletvekili olsa bunlara set çekebilecek mi? Zaten siyasetin bozulduğu yer burası. "Başkası için haram olanı kendiniz için helal kılarsanız o zaman azabı bekleyin" der Kur'an-ı Kerim; "Niye söylediğiniz şeyleri yapmıyorsunuz" diye de uyarır. İşte bugünkü azap da korkudur; siyasi korku.



Biz doğru gidiyoruz, doğru işler yapıyoruz. Gün gelecek o milletvekillerinin hepsi muhasebe edecek ve Gelecek Partisi'nin bir alternatif olduğunu görürlerse öyle veya böyle bu limana gelecekler. Bunu engellemeye çalıştığınızda aslında kendinizi inkar etmiş oluyorsunuz; kendi milletvekillerinize güvenmiyorsunuz demektir. Milletvekili transferine getirilen yasak, AK Parti'nin kendi vekillerini zapturapt altında tutma çabası. Çok açık.”





