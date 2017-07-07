Antalya'da korkutan yangın ! Evler boşaltıldı
Antalya'da korkutan yangın ! Evler boşaltıldı
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı !
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı !
Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem ! Hizmete giriyor...
Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem ! Hizmete giriyor...
İstiklal Caddesi'nde yürekleri ağza getiren olay
İstiklal Caddesi'nde yürekleri ağza getiren olay
Film sahnesi değil dehşetin ta kendisi ! Koca dağ evleri yuttu
Film sahnesi değil dehşetin ta kendisi ! Koca dağ evleri yuttu
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
''Kalp krizi geçiren'' milletvekilinden haber var
''Kalp krizi geçiren'' milletvekilinden haber var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Temmuz 2017 15:59

DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı

Suriye'den Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçen DEAŞ'lı terörist, jandarma tarafından yakalandı.

DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı
A+ A-

Suriye'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne geçen terör örgütü DEAŞ üyesi M.M., jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Resulayn ilçesinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar’a geçtiklerini saptadığı terör örgütü DEAŞ üyeleri Ö.S., A.İ. ve M.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, geçen pazartesi günü ilçede belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu teröristler Ö.S. ve A.İ.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 2 terörist tutuklanırken, M.M.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. Ekipler, Ceylanpınar'da bir evde saklandığını belirlediği M.M.'nin yakalanması için söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan M.M., gözaltına alındı. Suriye uyruklu M.M., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra bugün öğle saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

deaş , suriye , şanlıurfa , ceylanpınar