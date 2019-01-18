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  4. 18 Ocak 2019 12:22

Define avcıları ölümden döndü

Konya'da definecilerin kayaları parçalamak için hazırladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Define avcıları ölümden döndü
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Konya'da Ahmet Eskici (34) ve Uğur Togaç (28), define ararken kayaları parçalamak için hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Eskici ve Togac hastaneye kaldırılırken, yanlarındaki Hüseyin C. (38) gözaltına alındı.

Olay, dün Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Eskici, Uğur Togaç ve Hüseyin C., define aramak için Taşocağı mevkiine gitti. 3 defineci buradaki kayaları parçalamak isterken, hazırladıkları el yapımı patlayıcı infilak etti. Eskici ve Togaç, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Patlamadan yara almadan kurtulan Hüseyin C., 112 Acil Servisi arayıp, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hüseyin C. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede bir akü, 20 metre kablo ve kazı malzemesi ele geçirdi.

DHA

konya , define , patlama
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