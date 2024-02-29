  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Dehşete düşüren kaza! 2 TIR'ın arasında sıkışarak can verdi

Dehşete düşüren kaza! 2 TIR'ın arasında sıkışarak can verdi

Dehşete düşüren kaza! 2 TIR'ın arasında sıkışarak can verdi
Güncelleme:

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen n zincirleme kazada, 2 TIR'ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde meydana geldi. G.E.'nin (32) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, A.K. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. M.B.'nin (39) kullandığı TIR da kaza yapan hafif ticari araca arkadan çarptı. İki TIR'ın arasına sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü Eren, hayatını kaybetti. G.E.'nin cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yol tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförü M.B.'yi gözaltına aldı. 

DHA

Etiketler izmir bayraklı TIR Zincirleme kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadın cinayetinin altından yasak aşk çıktı Kadın cinayetinin altından yasak aşk çıktı Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı BDDK'dan konut kredisi kararı BDDK'dan konut kredisi kararı Simurg Sarsılmaz'a ölüm tehdidi: Adaylığını geri çekti Simurg Sarsılmaz'a ölüm tehdidi: Adaylığını geri çekti Uzman isim 2 fayı işaret edip, İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı Uzman isim 2 fayı işaret edip, İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı Devlet hastanelerine ait binlerce ilaç bakkaldan çıktı Devlet hastanelerine ait binlerce ilaç bakkaldan çıktı Koca şehir kayboldu: ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Koca şehir kayboldu: ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı Emniyet'in lüks spor otomobillerindeki bilinmeyen ayrıntı ortaya çıktı Emniyet'in lüks spor otomobillerindeki bilinmeyen ayrıntı ortaya çıktı Yunanistan KAAN'ı santim santim böyle inceledi Yunanistan KAAN'ı santim santim böyle inceledi