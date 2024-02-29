Dehşete düşüren kaza! 2 TIR'ın arasında sıkışarak can verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen n zincirleme kazada, 2 TIR'ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde meydana geldi. G.E.'nin (32) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, A.K. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. M.B.'nin (39) kullandığı TIR da kaza yapan hafif ticari araca arkadan çarptı. İki TIR'ın arasına sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü Eren, hayatını kaybetti. G.E.'nin cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yol tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförü M.B.'yi gözaltına aldı.

DHA