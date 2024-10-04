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DEM'li belediye, işçisini ameliyat masasında işten çıkardı

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DEM Parti Diyarbakır Sur Belediyesinde çalışan 49 yaşındaki böbrek hastası belediye işçisi ameliyat masasındayken işten çıkartıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Sur Belediyesini kazan DEM Parti, Park Bahçeler Şefliğinde çalışan engelli personeli, ameliyat masasındayken işten çıkardı. İşten çıkartılan Sıddık T. (49), Diyarbakır Sur Belediyesi Park Bahçeler Şefliğinde çalışan bir görevli olduğunu, 02 Ekim 2024 tarihinde sebepsiz yere çıkışının verildiğini söyledi. Bunu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her iki böbreğinden ameliyat olduğu sırada öğrendiğini belirten Sıddık T., “Ameliyat çıkışında hasta yatağımda SGK'dan bildirim geldi. Çıkışınız, 22'inci madden dolayı verilmiştir denildi. Engelliyim, engelli kağıdım, ağır iş yapamaz raporum var. Her türlü zorluğa, baskıya rağmen sırf çocuklarım için çalışmaya devam ediyordum, sırf bizi işten atmasınlar diye. Mağduruz, mağduriyetimzin giderilmesini istiyoruz. 3 çocuğum okuyor, bir tane üniversite öğrencisi, biri lise, diğeri ortaokul öğrencisi” dedi.

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Karaman ise yaptığı yazılı açıklamada, DEM'li belediyeleri kast ederek, “Bunlar size göre insan ve Kürt değil mi? Sıddık T.'a yapılan zulmün ahlak ve vicdan boyutlarını aştı. İşten atılan diğer işçiler gibi Sıddık T.'a her türlü hukuki destek vereceğiz. Bu kadar insanın ekmeğiyle oynamak, mağdur etmek hiç bir vicdana sığmaz. Hak, hukuk, adalet gibi kavramları dillerinden düşürmeyenler, Kürtlerin haklarını savunduklarını iddia edenler bu zulmü yapıyor” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler dem diyarbakır sur belediye işçisi işten çıkarma işten çıkarıldı
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