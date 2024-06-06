DEM'li vekillerden köprüye ''Kayyım defol'' pankartı

Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı

En beğenilen siyasetçiler anketi sonuçları açıklandı

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak ?

Fenerbahçe'nin yeni transferi ünlü model ve oyuncu Ana de Armas oldu