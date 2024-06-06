DEM'li vekillerden köprüye ''Kayyım defol'' pankartı
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Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına karşı DEM Parti İstanbul milletvekilleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Kayyım defol" pankartı astı.
DEM Parti İstanbul milletvekilleri, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına karşı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Kayyım defol" pankartı asarak, kayyım zihniyetine karşı demokratik kitle örgütlerine ortak mücadele çağrısında bulundu.
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek ile İstanbul milletvekilleri Kezban Konukçu ve Celal Fırat, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "kayyım defol" yazılı pankartı astı.
Milletvekilleri ardından alkış ve zılgıtlar eşliğinde, Kürtçe sloganlar attı.
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