  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. DEM'li vekillerden köprüye ''Kayyım defol'' pankartı

DEM'li vekillerden köprüye ''Kayyım defol'' pankartı

DEM'li vekillerden köprüye ''Kayyım defol'' pankartı
Güncelleme:

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına karşı DEM Parti İstanbul milletvekilleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Kayyım defol" pankartı astı.

DEM Parti İstanbul milletvekilleri, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına karşı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Kayyım defol" pankartı asarak, kayyım zihniyetine karşı demokratik kitle örgütlerine ortak mücadele çağrısında bulundu.
 
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek ile İstanbul milletvekilleri Kezban Konukçu ve Celal Fırat, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "kayyım defol" yazılı pankartı astı.

Milletvekilleri ardından alkış ve zılgıtlar eşliğinde, Kürtçe sloganlar attı.

Etiketler dem parti kayyım defol pankart 15 temmuz şehitler köprüsü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı İstanbul'da öğretmene kanlı infaz İstanbul'da öğretmene kanlı infaz En beğenilen siyasetçiler anketi sonuçları açıklandı En beğenilen siyasetçiler anketi sonuçları açıklandı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak ? Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak ? Fenerbahçe'nin yeni transferi ünlü model ve oyuncu Ana de Armas oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi ünlü model ve oyuncu Ana de Armas oldu Gündüz kuşağında bir rezalet daha: Genç kıza küfredip canlı yayında dövdü Gündüz kuşağında bir rezalet daha: Genç kıza küfredip canlı yayında dövdü Son genel seçim anketi sonuçları açıklandı Son genel seçim anketi sonuçları açıklandı Yabancı uyruklu veli okul müdürü ve müstahdeme zincirle saldırdı Yabancı uyruklu veli okul müdürü ve müstahdeme zincirle saldırdı İnternet tarifelerine büyük zam İnternet tarifelerine büyük zam Fenerbahçe'de Mourinho'yu unutturacak transfer bombası Fenerbahçe'de Mourinho'yu unutturacak transfer bombası