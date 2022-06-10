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Denizli’de dev fuhuş operasyonu: 16 kadına ceza

Denizli’de dev fuhuş operasyonu: 16 kadına ceza

Denizli’de 2 ay yapılan takip sonucu 16 apart dairesine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli ve 16 kadına 317 bin TL para cezası verildi.

Denizli genelinde “Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini” suçunu işleyen şahısların yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Denizli’ye bağlı Siteler ve İncilipınar mahallelerinde kiraladıkları apart dairelerinde fuhuş yapıldığı şeklindeki gelen ihbarlar üzerine çeteye yönelik operasyon başlatıldı. Yerleri teker teker belirlenen organizasyonlar 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip edildi. Çok sayıda ekibin katılımıyla 16 ayrı apart dairesine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli ile 16 kadın yakalandı. Apart dairelerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cinsel içerikli ürün ve 2 adet sustalı tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Fuhuş yapan şüphelilere ve eskort kadınlara toplam 317 bin 850 TL idari para cezası uygulandı. “Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini” suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler denizli fuhuş operasyon
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