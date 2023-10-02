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Deprem bölgesinde konteynerlar ve devlet hastanesi sular altında

Deprem bölgesinde konteynerlar ve devlet hastanesi sular altında
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yerle bir ettiği 11 ilimizden biri olan Hatay'da kalıcı konut sorunu devam ederken sağanak yağışlar nedeniyle hem konteyner evler hem devlet hastanesi sular altında kaldı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem meydana gelmişti. 11 ili vuran depremlerden en çok Hatay etkilenmişti. Kent 20 Şubat’ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle daha sarsılmış, hasarlı binalar da yıkılmıştı.

Türkiye’nin birçok ilinde etkili olan sağanak yağışlar Hatay’ı da vurdu. Konteyner evler su içinde kaldı.

Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mehmet Harputluoğlu, ‘su baskını neticesinde konteynerda yaşayan bir vatandaşımızın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini’ duyurdu.

Devlet hastanesi de sular altında kaldı.

İşte Harputoğlu'nun paylaşımları:

Konteyner evler sular altında

Devlet Hastanesi sular altında

Etiketler hayat deprem bölgesi devlet hastanesi konteyner konteyner evler
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