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Deprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu

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Asrın felaketinin Kahramanmaraş ile birlikte merkez üssü olan Hatay'da depremde ağır hasar alan 10 katlı bir bina yıkım esnasında kağıt gibi yerle bir oldu...

Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde ilk bloğu dinamitle patlatılarak yıkılan Venüs sitesinin 2. bloğu olan 10 katlı binada dinamitle sorunsuz olarak yıkıldı.

Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kameraya yansırken yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İHA

Etiketler hatay bina yıkım dinamitle yıkım çökme anı
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