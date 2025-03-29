Depremde cezaevinden firar etmişti, bakın nerede yakalandı

Bundan 14 yıl önce 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem sırasında cezaevinden firar eden, bir tutuklu babasının evindeki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Van M Tipi Cezaevi'nde kalan N.O. firar etti. O dönem yapılan çalışmalarda N.O.’ya ulaşılamadı. Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, N.O.'nun Gürpınar ilçesine bağlı Akbulut Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Mahalleye baskın düzenleyen ekipler, N.O.’yu babasının evinde yaptığı gizli bölmede yakaladı. 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 30 bin TL Adli para cezası bulunan N.O., cezaevine teslim edildi. (DHA)

DHA