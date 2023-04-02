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Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu

Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu
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Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emeksiz Caddesi üzerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Etiketler deprem enkaz bina
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