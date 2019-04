Dilara Kardak cinayetinde davanın seyrini değiştirerek iddialar

Antalya'da kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan Dilara Kandak'ın katil zanlısı olarak yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın avukatı, genç kadının cep telefonlarına ait HTS kayıtlarının, soruşturma aşamasında şüpheli olarak sorgulanan B.Y. ve M.C.O.'yu işaret ettiğini öne sürdü. Avukat, B.Y.'nin cep telefonunun genç kadının son kez görülmesinden 3 dakika sonra aynı yerden sinyal verdiğini bildirdi.



Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Dilara Kandak'ın cansız bedeni, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart günü, Gülova'da bir tarlada gömülü olarak bulundu. Battaniyeye sarılı haldeki genç kadının üzerinin çıplak, el ve kolları ile ayaklarının iple bağlı olduğu tespit edildi. Otopside boğularak öldürüldüğü belirlenen 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örnekleri, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait çıktı. Yorulmaz gözaltına alındı. İkinci kez evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz, tutuklandı.

Ahmet Yorulmaz'ın Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Yorulmaz ile öldürülen Dilara Kandak'ın annesi Dilek Kandak, kardeşi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Dilara Kandak ile sanık Ahmet Yorulmaz'a ait cep telefonlarının HTS kayıtlarına ait 'çözüm raporu' açıklandı. Kandak Ailesi'nin avukatı, bilirkişi tarafından hazırlanan çözüm raporunun ellerine yeni ulaştığını belirterek, raporu inceledikten sonra beyanda bulunacaklarını söyledi.

SANIK AVUKATINDAN HTS İDDİALARI

Sanık avukatı Nihan Kanat ise raporun çok kısa ve eksik olduğunu savunarak, “İddianamedeki cümleler rapora aynen konulmuş. Bu rapor suç unsuruna etki edecek bir rapor değildir" dedi. Avukat Kanat, soruşturma aşamasında şüpheli olarak ifadeleri ile DNA örnekleri alınan B.Y. ve M.C.O.'nun çelişkili ifadeler verdiklerini öne sürerek, şu iddialarda bulundu:

“M.C.O. ve B.Y., 5 Ocak 2018 tarihinden, maktul ile kaybolduğu 24 Ocak 2018 tarihine kadar her gün, yoğun şekilde arama ve mesajlaşma yapmıştır. Hatta maktulün son saatlerine kadar kendisi ile kesintisiz şekilde görüşmüşlerdir. Ancak bu kişiler, 24 Ocak 2018 tarihinden sonra maktulü hiç aramamıştır. M.C.O. ifadesinde Dilara ile en son kaybolmadan 7 gün önce görüştüğünü söylemiştir. Hatta Dilara'nın kaybolduğunu annesinin kendisini araması üzerine öğrendiğini beyan etmiştir. Oysa HTS kayıtlarında M.C.O.'nun maktül ile telefon sinyallerinin kesildiği son dakikaya kadar yoğun bir şekilde görüştüğü açıkça görülmektedir. B.Y. de Dilara ile en son kaybolmadan 2, 3 gün önce görüştüğünü, kaybolduğunu da M.C.O.'dan öğrendiğini beyan etmiştir. B.Y.'nin de HTS kayıtlarından, maktul ile kaybolduğu son saatlere kadar ve önceki gece yoğun ve kesintisiz olarak görüştüğü, 24 Ocak 2018 tarihinden sonra hiçbir arama yapmadığı açıkça tespit edilmiştir. Ayrıca B.Y., maktulün bilinen en son sevgilisi olup, maktulün evinin anahtarı da bu kişidedir. Maktulün kaybolmasından sonra B.Y. tarafından çelişkili şekilde evin anahtarının önce baraja atıldığı, sonrasında teyzesinin bahçesine atıldığı söylenmiştir. Sonra her nasılsa atıldığı alanda bu anahtar bulunarak, aileye teslim edilmiştir. Maktulün evindeki kıyafetlerinde de DNA örnekleri bulunmuştur."

Avukat Nihan Kanat, B.Y.'nin cep telefonunun 24 Ocak 2018 günü saat 18.38'de sinyal verdiği yerin, Dilara Kandak'ın aynı tarihte saat 18.35'de son kez görüldüğü yer olduğuna dikkat çekti.

ADLİ TIP'TAN İSTENİLEN SPERM RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Tutuklu sanık Yorulmaz, bir önceki duruşmada Dilara Kandak'ı en son 24 Ocak 2018 tarihinde gördüğünü iddia ederek, eski eşinin vücudundaki spermlerin nasıl tespit edildiğini bilmediğini söylemişti. Mahkeme de 'spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine, 40 gün kalıp kalamayacağına' ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istemişti.

Duruşmada bu yönde istenilen raporun İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyolojik İhtisas Dairesi'nden dava dosyasına ulaştığı kaydedildi. Raporda 'Literatüre göre canlıda vajina içinde 72 saate kadar sperm hücrelerinin tespit edilebildiği, ölüm sonrasında ise immünolojik mekanizmaların ve enzimatik reaksiyonların çalışmaması nedeniyle sperm hücrelerinin cansız olarak uzun süre kalabildiği ve sperm hücrelerinden DNA profili elde edilebildiği' görüşüne yer verildiği bildirildi.

ŞÜPHELİ İSİM DİNLENECEK

Mahkeme Başkanı Tuncay Özmen, Dilara Kandak'ın kaybolmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatıp, Ahmet Yorulmaz'ın tutuklanmasının ardından yeniden açan M.C.O.'nun dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.