Dilencilerden akıllara durgunluk veren ''taktik'': Rastgele arayıp...

Dilenciler yeni bir yola başvurarak vatandaşları gizli numaradan arayarak IBAN numarası verip para istemeye başladı.

İnsanların duygularını sömürerek vatandaştan para isteyen dilenciler taktik değiştirdi. Özel numaradan rastgele vatandaşları arayan dilenciler, artık paraları verdikleri IBAN hesaplarına gönderilmesini istiyor.

"ONDAN 50, SENDEN 500... BULUP BULUŞTURACAKSIN"

CNNTürk'ten Emel Telli'nin yapılan telefon görüşmesinde bir dilenci ilk başta konuştuğu kişiyi kandırmaya çalışarak "Bana bul buluştur. Bak yeğenim diyorum sana, evladım diyorum. Yeğenim ben herkesi arıyorum. Ondan 50, ondan 100, senden 500, ondan bin lira... Bulup buluşturacaksın... Bana o parayı göndereceksin yeğenim, tamam mı?" ifadelerini kullandı.

"O PARAYI GÖNDERECEKSİN, SENİ EVİNİN İÇİNDE DÖVERİM"

Karşısındaki kişi kandıramayacağını anlayan dilenci daha sonra işi tehdit boyutuna getirerek şunları söyledi:

"Beni sinirlendiriyorsun, bana o parayı göndereceksin yeğenim bak. Hele bir gönderme bakayım. Evinin önüne gelirim oğlum bak. Seni evinin içinde döverim. Seni bulacağım oğlum, sen bana yanlış yaptın."