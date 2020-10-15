Doktordan alevi hastaya skandal sözler: Alevilerin hepsi teröristtir

2015 yılında hastaneye muayene olmak için giden şeker hastası İbrahim Kartal, kendisini muayene eden doktorun nefret söylemine maruz kaldı. Konuya ilişkin açılan davanın bugün 3’üncü duruşması görüldü.

2015 yılındın Ağustos ayında yaşadığı Çorlu’dan İstanbul’da bulunan Çapa Tıp Fakültesi’ne tedavi olmaya giden şeker hastası İbrahim Kartal, Prof. Dr. Ahmet Şeref Demirel’e muayene oldu. Muayene sonrasında “Nerelisin, Alevi misin?” sorularıyla karşılaştı.

“ALEVİLERİN HEPSİ TERÖRİSTTİR”

Kartal’ın Alevi olduğunu öğrenen Demirel; “Aleviler cem evinde dansöz oynatıyor, şarap içiyor, buralar cümbüş evidir. Böyle din mi olur? Alevilerin hepsi teröristtir. Aleviler ve Kürtler DHKP-C ve PKK’lıdır” diyerek nefret Kartal’ı nefret söylemine maruz bıraktı.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETME SUÇU İLE YARGILANIYOR

Kartal ise yaşadığı olay sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunarak Başhekimliğe de şikayet dilekçesi vermişti. Bugün 14. Asliye Ceza Mahkemesinde davanın 3’üncü duruşması görüldü. Sanık Prof. Dr. Ahmet Şeref Demirel, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçuyla yargılanıyor. Dosyada ki tanıklar dinlendi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA ŞUBAT AYINDA

Duruşma 09.02.2021 tarihine ertelendi. Gazeteciler duruşmaya alınmazken Adliye önünde Milletvekili Züleyha Gülüm ve eski HDP vekili Çiğdem Küçükkeleş basın açıklamasına katıldı.