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  4. 16 Haziran 2020 19:34

Dolabın içine saklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dolabın içine saklanırken yakalanan FETÖ şüphelisi, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Dolabın içine saklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçundan aranan eski öğretmen B.B.'yi yakalanmak için harekete geçti. Dün düzenlenen operasyonda B.B., evinin yatak odasına yaptırdığı dolabın içindeki özel bölmede yakaladı. Polisin yaptığı aramada, dolabın içindeki özel bölmenin fark edilmesi üzerine B.B. yakalandı. 2 kişinin içine sığabileceği genişlikteki bölgede yakalanıp, gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine saklanmaları çağrısı yapmasının ardından hücre evlerinde saklanan şüphelilerin bu tür yöntemlere başvurduğu öğrenildi.

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