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  1. 01 Mayıs 2017 17:25

Dolandırıcıların FETÖ tuzağına dikkat !

Kırklareli'nde bir mağdur dolandırıcıların FETÖ yalanı ile 21 bin 500 lirasını kaptırdı.

Dolandırıcıların FETÖ tuzağına dikkat !
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Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, "Kimliğini FETÖ' kullanıyor" diyerek kandırdığı B.B.S.'yi  21 bin 500 lira dolandırdı.

Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde yaşayan B.B.S.'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, kimliğinin 15 Temmuz gününden beri FETÖ tarafından kullanıldığını, hakkında dava açıldığını, kendilerinin mahkemenin sonuçlanması için araştırma yaptıklarını belirtti.

Dolandırıcı, arama izinlerinin olduğunu ve evini aramaya geleceklerini, üzerinden yüklü miktarda para aktarıldığını söyledi. Dolandırıcı, suçluları yakalamak için PTT aracılığıyla kendilerine para yatırmasını isteyerek, paranın operasyon sonunda iade edileceğini söylemesi üzerine B.B.S., telefondaki dolandırıcının verdiği hesap numaralarına toplam 21 bin 500 lira yatırdı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.B.S., Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

para , tuzak , dolandırıcı , fetö , yalan