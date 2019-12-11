Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: İtekleyince dolaba çarptı

Burdur'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Gül E.'yi (38) dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eşi Mehmet E. (43) ifadesinde, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü öne sürdü. Mehmet E., bu nedenle aralarında itiş- kakış yaşandığını anlatarak, "Gövdesinden elimle itekleyince 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı" dedi. Kızının cenazesini almak isteyen anne Habibe E. isyan edip, "Dövmüş, sürekli dövüyormuş. Oğlunun doğum gününde yapmış bunu" demişti.

Armağan İlci Mahallesi'nde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Gül E., 5 Aralık günü büyük oğlunun doğum günü kutlamasında, astsubay eşi Mehmet E. ile tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında Mehmet E., genç kadını çocuklarının gözü önünde dövdü.

Dayak olayının ardından Gül E. fenalaştı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E., ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

EŞİ TUTUKLANDI

Hastanede tedaviye alınan Gül E., 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Cenazesini dün Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan yakınları, Gül E.'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri de astsubay eş Mehmet E.'yi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek ifadesi alınan Mehmet E., sevk edildiği adliyede, 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı.

'BAŞIM AĞRIYOR DİYEREK BAYILDI'

Mehmet E. savcılıktaki ifadesinde, "5 Aralık günü akşam saatlerinde eşimin telefonunda, A.K. isimli kişiyle WhatsApp'tan yazışmalarını görünce salonda tartışmaya başladık. Aramızda itiş kakış oldu.

Gövdesinden elimle itekleyince, 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı. Bu sırada oğlum İ. de salondaydı. 3- 4 dakika kanepede oturduktan sonra 'başım ağrıyor' diyerek, bayıldı. Suyla ayıltmaya çalıştım.

Tepki vermeyince 112'yi aradım. Ambulansla önce Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin cerrahı olmayınca Antalya'ya sevk edildi" dedi.

Amca çocukları olan ve yaklaşık 20 yıl önce evlendikleri belirlenen çiftin biri 18, diğeri 12 yaşında 2 oğlu bulunuyor. Gül E.'nin cenazesinin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

'YEDİLER KIZIMI, ÖLDÜRDÜLER'

Cenazeyi teslim almaya gelen Gül E.'nin annesi Habibe E., "Dövmüş. Sürekli de dövüyormuş. Oğlunun doğum gününde yapmış bunu. Yediler kızımı, öldürdüler. 2 kızı, 1 anası, 1 oğlu yediler kızımı, sığdırmadılar" dedi.