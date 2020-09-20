Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç çarptı

Bursa'da, 13 Eylül gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen Metin Özcan, iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı ardından da aracına binerek olay yerinden kaçtı.

HUSUMETİ SONLANDIRACAĞIM DİYEREK 25 BİN TL İSTEDİ

Olayın ardından mekan sahiplerinin maddi zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen Metin Özcan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı Emir K. ve İhsan Y.’den yardım istedi. İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İhsan Y. iş yerindeki maddi zararı karşılamak için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, Özcan’dan 25 bin TL istedi.

İhsan Y. ve Emir Y.’nin bu isteği üzerine şüphelenen Metin Özcan daha önce işletme sahibiyle görüştü. Eğlence mekanını kurşunladığı işletme sahibi tarafından tehdit edilen Özcan ayrıca İhsan Y.’nin kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. Talep ettiği paranın ödenmeyeceğini öğrenerek öfkelenen İhsan Y, “Benim bu alemde adım var, kimse benim ismimi yere düşüremez. Ben olmadan mekan sahipleriyle görüşüp uzlaşamazsın” diye konuştu.

DARP EDİLİP, KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

17 Eylül günü sabah saatlerinde, iddiaya göre daha önce kurşunlanan eğlence mekanının sahibi, Metin Özcan’ın Yunuseli Mahallesi’ndeki iş yerine geldi. Özcan’ın iş yerinin camlarını sopayla kıran işletme sahibi içeride bulunan dolaplara ve tezgaha da zarar vererek, olay yerinden ayrıldı.

İşletme sahibi ve İhsan Y. tarafından sık sık tehdit ve takip edilen Metin Özcan kendi aracının tanınacağını düşünerek otomobil kiraladı. Gece saatlerinde, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kiraladığı 34 CCE 883 plakalı otomobili yıkamak için Mutlular Mahallesi’ndeki oto yıkama dükkanına gelen Özcan burada kendisini takip eden Emir K.’nın saldırısına uğradı. Saldırı anları oto yıkama dükkanındaki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde Emrah K.’nin oto yıkamada bekleyen Metin Özcan’ın yanına geldiği ve bir süre konuştuğu ardından da darp ettiği görüldü. İhsan Y’nin oto yıkamaya gelerek olayı izlemesi ardında da Emrah K.’nin Özcan’ı yerde sürükleyerek 34 CCE 883 plakalı otomobilin arka koltuğuna zorla bindirdiği ve olay yerinden çıktığı anlar görüntülere yansıdı.

ÖNCE DARP ETTİ ARDINDA DA HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN YOLA ATTI

Olay yerinden otomobille zorlar bindirilerek kaçırılan Metin Özcan otomobilde de darp edildi. Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nden Acemler mevkiine hızla ilerleyen otomobilden yola atılarak sürüklenen Özcan’a aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan yaklaşık 2 metre havalanarak kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Metin Özcan, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özcan’nın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından Özcan’a çarpan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya karışan sürücünün emniyette verdiği ifadesinde önünde seyreden otomobilden yola atılan Metin Özcan’ı tanımadığı ve kaçırma olayıyla ilgisi olmadığını belirttiği öğrenildi.

TEHDİT EDEREK İŞ YERİNİ TALAN ETME ANLARI KAMERADA

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde İhsan Y., Emrah K. ile yanlarında bulunan kişilerin Özcan'ın iş yerine geldiği, burada bir süre konuştuktan sonra tezgahta bulunan sigaraları kutulara koyarak iş yerinden çıktıkları görülüyor.

Bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN ELİMDE DEODORANT ŞİŞESİYLE GEZİYORDUM'

Emniyete gelerek ifade veren Metin Özcan’ın eşi Özlem Özcan, eşinin sürekli tehdit içerikli telefonlar aldığını belirterek, “Bize 25 bin TL karşılığında arabuluculuk yapacaklarını söylediler. Eşim başkaları aracılığıyla karşı tarafla görüştü. Eğlence mekanının sahipleri para istemediklerini, eşimi döveceklerini, kemiklerini kıracaklarını intikamlarını böyle alacaklarını söylediler. Diğer taraf da bizim sözümüzün üstüne söz söyleyemezsiniz, siz bu 25 bin TL’yi bize vereceksiniz, başka şansınız yok. Diyerek sürekli eşimi tehdit ediyorlardı” dedi.

Özkem Özcan, evlerinin önünde bekleyen kişilerin giriş çıkışlarını izlediğini ve can güvenliklerinin olmadığını vurgulayarak, “Bizim evimizin önünde arabalar geziyordu. Ben işe giderken çok tedirgin oluyordum, arabaların içinde birileri var mı, beni takip ediyorlar mı diye hep tetikteydim. Kendimi savunmak için elimde deodorant şişesiyle geziyordum” dedi.

'CANIM ÇOK YANIYOR'

Eşinin sağlık durumunun kritik olduğunu aktaran Özlem Özcan, “Aradan birkaç gün geçti ortalık biraz durulur gibi oldu. Eşimi takip etmişler oto yıkamada eşimi yakalıyorlar. Daha önce de eğlence mekanının sahipleri dükkanımızı dağıttı. Eşimin parmağı başka bir olaydan dolayı kırıktı, onlar da bunu bilerek eşime saldırdılar. Eşim o durumda onlara cevap veremezdi. Yerler ıslak olduğu için kayıyor, görüntülerin tamamını izleyemedim. Eşimin şuan hayati tehlikesi var. Beyin travması var, şok geçirmiş durumda yoğun bakımda yatıyor. Ben bunların hepsinin bulunmasını istiyorum. Benim eşim orada yatıyorsa onlar da dışarıda rahat gezemezler. Şu an benim canım çok yanıyor, onların ceza almalarını istiyorum” diye konuştu.



'OLAY ORGANİZE VE TASARLAMA SONUCUNDA GERÇEKLEŞMİŞTİR'

Metin Özcan’ın avukatı Tuncay İlçim de yazılı açıklama yaparak, olayın organize bir cinayet girişimi olduğunu ve pek çok yönüyle incelenmesi gerektiğini belirtti. İlçim şu ifadelere yer verdi:

“Olay, Bursa’nın Karaman Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanında çalışan bir garsonun müvekkilime hakaret etmesi ve akabinde müvekkilimin iş yerini kurşunlanması üzerine patlak vermiştir. Müvekkilim halen yoğun bakımda yatan Metin Özcan, mekan sahiplerinin zararlarını karşılayıp uzlaşmak niyetindeyken Emir K. adlı kişi tarafından İhsan Y. ile tanıştırılmıştır. İhsan Y. mekan sahipleri ile görüştüğünü 25 bin TL para istediklerini söylemiş ancak müvekkilim görüştüğünde böyle bir talebin olmadığını öğrenmiştir. Bunun üzerine şüphelilerden İhsan ve Emir müvekkilimi sürekli tehdit ederek bu parayı talep etmiş, mekan sahipleri ile kendileri olmadan görüşülüp uzlaşılamayacağını, gayri meşru aleminde bir isminin olduğunu bu ismin yere düşürülemeyeceğini söyleyerek uzlaşma yolunu kapatmıştır . İş yeri sahibi aynı gün müvekkilimin iş yerini basarak camları kırmış eşyaları talan etmiştir. Olayın burada kalmayacağını söyleyerek tehdit edip çıkmıştır. Aynı günün akşamında müvekkilimi takip eden çok sayıda kişi oto yıkamada kendisini kıstırarak öldüresiye dövmüş sürükleyerek araca atmışlardır. Araçta da ağır darp edilen ve ayakta yürüyemeyecek halde olan müvekkilimi araçtan atmışlardır. Arkadan gelen araç da kendisine çarpmıştır. Olay tamamen organize ve tasarlama sonucunda gerçekleşmiştir."



'ÖLÜME TERK ETMİŞLER'

Müveklinin hayat mücadelesi verdiğini belirten İlçim, "Olay öncesinde şüphelilerin son 2 saat içerisindeki görüşme trafik yoğunluğu irdelendiğinde son 5 gün içerisinde yaşanan ve adli mercilere intikal eden tüm vakaların irtibatlı ve bağlantılı olduğu görülecektir. Şüpheliler müvekkilimi ölüme terk etmiş, kaza süsü vererek hadiseyi kapatmaya çalışmışlardır. Müvekkilin beyin kanaması halen durdurulamamış aldığı darbeler sonucunda kolunda boynunda ve kaburgasında, burnunda çok sayıda kırık oluşmuştur. Halen şuuru kapalıdır ve ameliyata alınamamıştır. Şüpheliler olay sonrasında yakalanamamış, kaçarak cezai mueyyidelerden kurtulabilecekleri suizannına kapılmışlardır. Şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde tüm emniyet birimleri titizlikle çalışmaktadır. Olay yerinde bulunan tüm şüpheliler açısından müşterek fail olarak birden fazla kişi ile birlikte gece vakti silahlı yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, nitelikli hürriyeti tahdit, nitelikli kasten yaralama suçları mevcuttur. Müvekkilin hayata döneceği umudunu taşıyoruz. Hayata dönüp ifade vermesi durumunda olaylar zinciri daha da net aydınlanacaktır.”