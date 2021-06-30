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  4. Düğün zehir oldu! Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi

Düğün zehir oldu! Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi

İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı takı yüzünden birbirine girdi. Takıları bırakan gelin, babasıyla birlikte düğünden çıkıp giderken ortalık karıştı. Sinir krizi geçiren gelin arabayı yumruklarken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre düğünde takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gelinin babası, kızını da alarak düğünü terk etti. Kapı önünde büyüyen tartışma dünürler arasında kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen gelin, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler esenyurt düğün takı kavgası
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