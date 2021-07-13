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Düğünde taciz kavgası

İstanbul Esenler'de bir düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

İstanbul Esenler'de geçtiğimiz cumartesi günü düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği öne sürüldü.

Gelin ve damat tarafları düğün salonu içinde kavga etmeye başladı.

Kavga düğün salonunun dışında da devam etti.

Taraflar çevredeki vatandaşlarca güçlükle ayrılırken, polis ekipleri kavgaya karışan davetlileri gözaltına alarak karakola götürdü.

Etiketler taciz kavga düğün gelin tarafı damat tarafı
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