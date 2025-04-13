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''Dünyanın çakması'' Türkiye'nin tatil cennetinden çıktı

''Dünyanın çakması'' Türkiye'nin tatil cennetinden çıktı
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''Dünyanın çakması'' Türkiye'nin tatil cennetinden çıktı!

Turizmi, doğal güzellikleri ve eğlence hayatıyla tanınan Marmaris, aynı zamanda dünyaca ünlü markaların taklit ürünlerinin satış noktalarından biri haline geldi. Özellikle kış sezonunda artan talep nedeniyle taklit ürünlerin internet üzerinden satışı ve kargo aracılığıyla yurt dışına gönderimi dikkat çeken bir rakama ulaşırken, bu durum gümrükte marka avukatlarının radarına yakalandı.

Son olarak bir patent avukatı tarafından, tescilli markaların izinsiz kullanımı ve taklit ürünlerin ticareti nedeniyle yalnızca bir kişi hakkında birden fazla suç fiiliyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Marka temsilcilerinin suç duyurularında Marmaris'te satışı yapılan ürünlerin kargo yoluyla gönderilmesinin ardından, İstanbul Havalimanı'ndaki gümrük kontrollerinde yakalandığı ve burada yapılan incelemelerde çok sayıda tescilli markanın izinsiz kullanıldığının belirlendiği bildirildi. Açılan davalarda; marka hakkına tecavüz, tescilli markaların izinsiz kullanılması, taklit ürünlerin üretilmesi, satışa sunulması ve ticari amaçla bulundurulması, bu ürünlerin kargo ile yurt dışına gönderilmeye çalışılması, gümrük işlemleri sırasında marka ihlali içeren ürünlerin tespiti ve bireysel kullanım sınırlarını aşarak ticari dolaşıma sokulmak üzere ürün bulundurulması gibi gerekçelerin öne çıktığı öğrenildi.

Markaların birebir taklit ürünlerini kargo ile gönderen şüphelilerin Marmaris'ten gerçekleştirdiği satışların, İstanbul'daki gümrük kapılarında tespit edilmesi üzerine haklarında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmaların ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

İHA

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Etiketler Marmaris taklit taklit ürün
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