SON DAKİKA
14 İLDE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI GERİ DELDİ! İŞTE O İLLERİN TAM LİSTESİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Ağustos 2020 13:35

Dünyanın en zehirli yılanlarından biri Türkiye'de görüldü!

Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan ‘Koca engerek’, Malatya’nın Kuluncak ilçesinde görüldü. Boyu bir metreden fazla olan koca engerek yılanı Kuluncak ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bakanlık tarafından merkez av komisyonu kararlarında koruma altına alınan türler arasında yer alan yılan, Kuluncak ilçesinde maden ocağında çalışan bir işçi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yılanı bir ay içerisinde iki kez gördüğünü ifade eden işçi, kısa bir görüntü aldıktan sonra korkuyla bölgeden uzaklaştığını söyledi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde koca engerek yılanın görüldüğü bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
malatya , en zehirli yılan , Koca engerek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM