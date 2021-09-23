  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Duruşmada şoke eden olay! Kararı duyunca pencereden atladı

Duruşmada şoke eden olay! Kararı duyunca pencereden atladı

Duruşmada şoke eden olay! Kararı duyunca pencereden atladı

Ankara Adliyesi'nde görülen duruşmada ''yaralama'' suçundan tutuklanmasına karar verilen sanık, 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı.

 Mersin'de görülen duruşmaya Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılan sanık Serdar Ramazan P., mahkemenin tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından 2. katta bulunan duruşma salonundan aşağı atladı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Duruşma sırasında pencerelerin açık olmasını fırsat bilen Serdar Ramazan P., mal kabul kısmının olduğu beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sanık, adliyede bekletilen ambulansla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Davası Mersin'de görülen sanık Serdar Ramazan P.'nin "yaralama" suçundan yargılandığı öğrenildi.

İHA

Etiketler ankara adliyesi tutuklama yaralama intihar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet: ''Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin''
İşte koronavirüse karşı en etkili ilaç! Riski yüzde 87 azaltıyor
Ters ışıkta kalan Demet Özdemir'in görüntüsü olay oldu
Sokakta kalan üniversitelilere 4 ilde polis müdahalesi
Bilim Kurulu üyesinden yeniden ''tam kapanma'' sinyali
Fatih Terim ''istifa'' çağrılarına tarih vererek yanıtladı
Merak edip başladı, şimdi ise...
Cübbeli Ahmet ''sır cinayeti'' canlı yayında kabul etti
Şimşekler geceyi aydınlattı! Korku dolu görsel şölen kamerada
Ev partisinde tecavüz dehşeti! Genç kadın kabusa uyandı