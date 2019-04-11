Eda öğretmenin katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Mersin'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı’yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Taşkın (40), kaldığı cezaevinde kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, 7 Nisan günü Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan ve özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'nın evinden çığlık sesleri duyan komşuları, polise haber verdi.

Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Eda Kaymaklı'nın cesediyle karşılaştı. Kaymaklı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, korkudan evin bir odasına saklanan adı açıklanmayan küçük kızı ise polis ekipleri tarafından korumaya alındı.

Çevre sakinlerinin ifadelerine başvurup, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, katil zanlısının Kaymaklı'nın sevgili Umut Taşkın olduğunu belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla Umut Taşkın'ı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunda cinayeti 'kıskançlık' yüzünden işlediğini ileri süren Taşkın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Umut Taşkın, dün gece saatlerinde tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, cinayet sırasında yaralanan bacağındaki sargı bandı ile havluları birleştirip kendisini astı. Görevliler tarafından fark edilen Taşkın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.