Edirne'deki aile katliamında 1 milyon TL'lik altın detayı!

Edirne'de aynı aileden 4 kişinin silahla öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Öldürülen Anıl G.'nin yakın çevresine, ''1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım'' dediği öğrenildi.

Dün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden dede, baba, anne ve oğul 4 kişi ölü bulundu. İlçeye bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl G.'yi hareketsiz olarak yerde yatarken gördü. Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.

EVDE AV TÜFEĞİ VE BİR SİLAH BULUNDU

Edirne Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir." denildi.

3'Ü BAŞINDAN VURULDU

Bu arada olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemede Mehmet G.'nin yatak odasında, eşi Filiz G.'nin mutfakta, oğlu Anıl G.'nin ise evin giriş kapısında başından, babası Mehmet G.'nin ise aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.

"1 MİLYON LİRALIK ALTIN ALDIM" DEMİŞ

Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl G.'nin köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl G.'nin çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi. Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl G.'ye ait olduğu kaydedildi.

Jandarma, öldürülen Anıl G.'nin son görüştüğü kişilerle bazı köylülerin ifadelerine başvururken, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye alındı.

DHA