El Kaide militanı İstanbul'da polise saldırdı: 2 polis yaralı

İstanbul Silivri'de kaymakamlık binası önünde bıçaklı bir saldırgan iki polisi yaraladı. Saldırgan bacağından vurularak yakalanırken, İçişleri Bakanı Soylu, saldırganın El-Kaide terör örgütüyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Silivri'de satırlı ve bıçaklı bir saldırgan, kaymakamlıkta görevli polis memurlarına saldırdı. Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan El-Kaide'li teröriste ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bildiğimiz bir tip, arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Daha önce bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri'nin (BÖF) iki üç sefer görüştüğü o zaman da tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan, son zamanlarda da Halis Bayancuk denen bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" dedi.

Polise saldıran zanlının vurulma anı

HALİS BAYANCUK KİMDİR?

"Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, terör örgütü El-Kaide kapsamında yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri’de katıldığı program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu Silivri’de polise yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri’nin (BÖF) iki üç sefer görüştüğü o zaman da tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan, son zamanlarda da Halis Bayancuk denen bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

DHA