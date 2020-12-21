Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D.'nin Elazığ'a kaçak tütün getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları B.D.'nin kullandığı aracı durdurarak, arama gerçekleştirdi.
Aramada, 360 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, B.D.'ye ise 7 bin 756 TL idari para cezası uygulanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.
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