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  4. 21 Aralık 2020 21:43

Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elâzığ’da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D.'nin Elazığ'a kaçak tütün getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları B.D.'nin kullandığı aracı durdurarak, arama gerçekleştirdi.

Aramada, 360 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, B.D.'ye ise 7 bin 756 TL idari para cezası uygulanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

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