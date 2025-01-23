  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir ilimizde endişe veren ölümler: 4'ü kadın 5 kişi evlerinde ölü bulundu!

Elazığ'da 4'ü kadın 5 kişi evlerinde ölü bulundu

Elazığ'da 4'ü kadın 5 kişi evlerinde ölü bulundu
Güncelleme:

Elazığ'da merkez Üniversite, Fevzi Çakmak, Ulukent ve Sürsürü mahallelerinde N.G., M.Ö., A.K., B.Ş. ve ismi öğrenilemeyen erkek, evinde ölü bulundu.

Elazığ’da bir günde 4’ü kadın 5 kişi, çeşitli hastalıklar nedeni ile evlerinde ölü bulundu.

Olaylar, sabah saatlerinde Elazığ merkez Üniversite, Fevzi Çakmak, Ulukent ve Sürsürü mahallelerinde meydana geldi.

Yakınları, farklı adreslerde ikamet eden N.G., M.Ö., A.K., B.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir erkekten haber alamadı.

İhbar üzerinde evlere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ İÇİN DOĞAL ÖLÜM TESPİTİ

Yapılan ilk incelemede epilepsi hastası olan A.K.’nin atak nedeni ile diğerlerinin de doğal ölümle hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler defnedilmek üzere yakınlarına verildi.

İHA

Etiketler Elazığ doğal ölüm 5 kişi ölü bulundu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte asrın felaketinde yerle bir olup, 1.400 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin son hali İşte asrın felaketinde yerle bir olup, 1.400 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin son hali Önce yağmur, ardından dolu... Antalya'da sel kabusu! Önce yağmur, ardından dolu... Antalya'da sel kabusu! AK Partili Şamil Tayyar: ''Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir'' AK Partili Şamil Tayyar: ''Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir'' Trump, Putin'i ''kibarca'' tehdit etti: ''Zarar vermek istemiyorum!'' Trump, Putin'i ''kibarca'' tehdit etti: ''Zarar vermek istemiyorum!'' Bebek katili Öcalan'ın DEM heyetine yaptığı açıklama ortaya çıktı Bebek katili Öcalan'ın DEM heyetine yaptığı açıklama ortaya çıktı TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı: 250 puan birden silindi! TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı: 250 puan birden silindi! Beşiktaş 4'ledi, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi Beşiktaş 4'ledi, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi Ortağının diploması sahte çıktı; 2,5 milyonluk zarara uğradı! Ortağının diploması sahte çıktı; 2,5 milyonluk zarara uğradı! Grand Kartal Otel'in ortağından tepki çeken paylaşım Grand Kartal Otel'in ortağından tepki çeken paylaşım Meteoroloji il il uyardı: Önce yağmur ardından kar geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Önce yağmur ardından kar geliyor!
Ağaca çarpan araç ikiye bölündü; korkunç kaza kamerada! Ağaca çarpan araç ikiye bölündü; korkunç kaza kamerada! Vaka patlaması yaşanıyor: Başvuranların yüzde 78,3'ü pozitif çıktı! Vaka patlaması yaşanıyor: Başvuranların yüzde 78,3'ü pozitif çıktı! Dev bankadan altın fiyatları için ''rekor'' tahmini Dev bankadan altın fiyatları için ''rekor'' tahmini Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük göllerinden biriydi Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük göllerinden biriydi Kartalkaya'daki faciada kahreden resmi ölüm sayısı ve ölenlerin isimleri açıklandı Kartalkaya'daki faciada kahreden resmi ölüm sayısı ve ölenlerin isimleri açıklandı Meral Akşener için dikkat çeken iddia: ''Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim'' Meral Akşener için dikkat çeken iddia: ''Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim'' Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Cezası 88 bin 663 TL! Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Cezası 88 bin 663 TL! Otel faciasındaki ''piliç TIR'ı rezaleti''nde şirketten açıklama geldi Otel faciasındaki ''piliç TIR'ı rezaleti''nde şirketten açıklama geldi İstanbul'da sapkın parti yapanlar için istenen ceza belli oldu İstanbul'da sapkın parti yapanlar için istenen ceza belli oldu İstanbul'un kalbi Beşiktaş'ta kahreden ölüm! İstanbul'un kalbi Beşiktaş'ta kahreden ölüm!