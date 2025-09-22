Eli bıçaklı gasp şüphelisi gazetecilere hakaret yağdırdı

Amasya'da 2 kişiyi akaryakıt istasyonu tuvaletine kadar takip ederek bıçakla tehdit edip 150 TL gasp eden 2 şahıs polis ekiplerince yakalanırken şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret yağdırıp saldırmaya çalıştı.

Amasya'da E.T. ve Y.A., sokakta karşılaştıkları Y.M.K. (18) ve A.S.C.'yi (16) akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Şüpheliler, akaryakıt istasyonunun tuvaletine giren 2 kişiye bıçak çekip 150 TL aldı. Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin peşine düştü. Çeşitli suçlardan suç kayıtları bulunan şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.T., "150 TL için bıçak çektiğiniz doğru mu?" sorusu yönelten bir gazeteciye hakaret edip saldırmaya çalıştı. İHA