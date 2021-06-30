Elif'in şüpheli ölümünde arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı

İstanbul, Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Ç.'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşları tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda, geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Ç.'ın cansız bedeni bulundu.

Elif Ç.'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

Elif Ç.'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken Elif Ç.'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Elif Ç.'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.

Görüntülerde yere yatırılan Elif Ç. uzun süre göz yaşı döküyor. Elif Ç.'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.