Erdoğan'ın boykot çağrısına CHP'den destek

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



'TÜRKİYE'NİN BUNA CEVAP VERMESİ KAÇINILMAZDIR'

CHP'li Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'ya boykot çağrısına destek vererek; 'Fransa'nın son dönemde söyledikleri dünyadaki birçok ülke tarafından protesto ediliyor. Bu siyaset, dini ve milliyetçilik aksı üzerinden yapılan dış siyasetin bunun üzerinden şekillendirilmesi mümkün olmuyor, etkili olmuyor. Bu tür boykotların karşılıklı maliyetleri de milletlere, halka oldukça yüksek olabiliyor. Eğer karşı taraf böyle bir boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin de buna cevap vermesi kaçınılmazdır.' ifadelerini kullandı

CHP'li Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

KORONAVİRÜS

Salgının yönetiminde ipin ucu kaçmış durumda. Açıklanan rakamlara artık kimse güvenmiyor. İstanbul'da pandemi toplantısı yapılıyor, millet seçtiği başkanımız toplantıya dağıtılmıyor. Ne olduğu belirsiz bir risk belirleme sistemiyle vatandaşlarımıza aşı karne ile dağıtılıyor.

CHP'den Haşim Kılıç iddiasına yanıt

2021 BÜTÇESİ

Önümüzdeki yıl faizlere ödenecek paradaki artış toplanacak vergilerdeki artışın 2 katı olacak. Milletin ödeyeceği vergilerle faiz lobileri ihya edilecek. Bütçe son derece özensiz hazırlanmış.

DOLAR

Dolar 8 TL'yi aştı. Faiz artıyor, kur da başını alıp gidiyor. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Sosyal medyadan kendini alkışlayan sosyete damadın bundan haberi var mı? Küresel tahminlere 2021'de dünyanın en büyük 20 ekonomileri listesinden düşüyoruz.

Hukuk ve adalet yoksa kimsenin canının ve malının güvencesi yoktur. Yatırım yoktur. İş yoktur. Artık insanların konuşmasından da dertlerini anlatmasından da korkuyor. Ama millet korkmuyor. Canına tek etti susmuyor.

"Türkiye artık ekmek bulamıyorlarsa keyif çayı içsinler dönemine girdi"

Erdoğan, 'eve ekmek götüremiyoruz' diyen vatandaşı 'abartılı' deyip susturdu. Keyif çayı verdi. Anlaşılan Türkiye artık ekmek bulamıyorlarsa keyif çayı içsinler dönemine girdi.

ENERJİDE YENİ YASA TEKLİFİ

2010 sonundaki dolar cinsinden verilen fiyatlar üzerinden yeni garantileri veriyorlar. El insaf. O gün 1,5 TL olan dolar kuru şimdi 8 lira. 10 yılda yatırım maliyetleri yarı yarıya düştü, teknoloji değişti. Hangi firmalar ve kimler bu işten nemalanacak? Bir de ömrünü lastikleri bu yasayla biyokütle diye tanımlayacaklar. Kimi zengin etmek için? Yolu yolsuzluk olarak görenlerin, yenilenebilir enerjiyi de yenilebilir enerji olarak görmelerine şaşırmamak gerekir.

DIŞ POLİTİKA

Dış politikanın profesyonel bir bürokrasi eliyle yönetilmesi gerekir. Bugün bizim Dışişleri Bakanlığımızın adı var kendi yok. Bugün dış politikamız AKP il kongrelerinde iç politika malzemesi yapılıyor. Bununla ekonomik buhranın üstünü örtmeye çalışıyor. En haklı olduğumuz davalarımızı bile anlatmakta güçlük yaşıyoruz. Askıda ekmek, bedava kek, Kızılay'a kan verene 5 litrelik ayçiçek yağı, milletin kafasına da çay torbaları atmak... Bunlar algıyı yönetmeye yetmeyince parti kongrelerinde bağırarak buhranın üstünü kapatmaya çalışıyorlar.

ENİS BERBEROĞLU

Adaletin terazisini kırarsanız ne devleti ne toplumu ayakta tutabilirsiniz. Ucube tek adam rejiminin vesayeti altındaki yargıçlar devletin adalet direğine darbe üstüne darbe indiriyor. Sarayın hakimleri, vekilin hakkını gasp ederken, TBMM'nin hukukuna saldırırken meclis başkanının buna sesi çıkmadı. AYM bu hukuk cinayetini görerek hak ihlalini durdurun diye karar verdi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu karara uymadı, Anayasa'yı ihlal etti. Sıralı hukuk cinayetleri, bunun sarayın şatafatlı salonlarında senaryosu yazılan organize bir iş olduğunu gösteriyor. Millet iradesine darbe yapılıyor. Yeni Zekeriya Öz'ler Çağlayan Adliyesi'nin koridorlarında dolaşıyor. Bu mesele partiler üstüdür.

SORULAR

Erdoğan'ın Fransa'ya boykot çağrısı...

Din ve milliyetçilik aksı üzerinden dış politikayı götürmenin ülkeleri getirdiği nokta bu, Fransa'nın yaptığı iş bu. Fransa'nın son dönemde söyledikleri dünyadaki birçok ülke tarafından protesto ediliyor. Bu siyaset, dini ve milliyetçilik aksı üzerinden yapılan dış siyasetin bunun üzerinden şekillendirilmesi mümkün olmuyor, etkili olmuyor. Bu tür boykotların karşılıklı maliyetleri de milletlere, halka oldukça yüksek olabiliyor. Eğer karşı taraf böyle bir boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin de buna cevap vermesi kaçınılmazdır.

AKP Çamlıdere belediye başkanının Ziya Selçuk'un kardeşine yönelik sözleri...

Herkesin bildiğini artık Ak Parti'nin kendi evlatları da söylemeye başladı. Bu ülkenin gençlerinin liyakate inanmadığını, yapılan son anketlerde görüyoruz. Şimdi artık bu gerçeği AK Parti yöneticileri de söylemeye başladı. Tuz koktu diyor, tuz çoktan koktu. Memlekette liyakat kalmadı hep sadakat hep torpil.

Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı adayı olacağı iddiası...

Bu tartışmaların ciddiyetle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur.

Gürsel Tekin'in partiye yönelik eleştirileri...

Baştan beri şunu ifade ediyorum. Partimizin üyelerinin kamuoyu önünde partimizi eleştirmelerini partimiz iktidara yürürken doğru bulmam. Bu eleştirilerin yapılacağı yerler tüzüğümüzde belirtilmiştir. Her hafta kapalı grup toplantıları yapıyoruz. Buralarda arkadaşlarımız gerçekten eleştirileri varsa dile getirirler."