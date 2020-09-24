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  4. 24 Eylül 2020 17:52

Erzurum'da tünel inşaatında patlama! Yaralılar var

Bayburt- Erzurum karayolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, patlama sonrası göçük meydana geldi. Bayburt Valisi Epcim, 8 yaralının tünelden çıkarıldığını söyledi.

Erzurum'da tünel inşaatında patlama! Yaralılar var
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Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli’ndeki yapım çalışmaları sırasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Patlatma sonrası meydana gelen göçük nedeniyle bazı işçiler, tünel içerisinde mahsur kaldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim "8 yaralı tünelden çıkarıldı. Tünelde mahsur kalan kimse yok, yaralıların sağlık durumu iyi." açıklamasını yaptı

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