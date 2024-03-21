  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Eş katili 2 yıl kaçabildi; son adresi cezaevi oldu

Eş katili 2 yıl kaçabildi; son adresi cezaevi oldu

Güncelleme:

Elazığ'da bundan yaklaşık 2 yıl önce oğlunun düğününü basıp, eşini öldürüp, kızını da yaralayan zanlı korkunç olaydan 2 yıl sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

Elazığ’da 14 Ekim 2022’de oğlunun düğününde eşini başından vurup öldüren ve kızını da başından yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Y.U.'nun polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği, bulunduğu şehirde sık sık farklı adres kullandığı, yakın akraba ve ailesi ile görüşmek için tekrar Elazığ’da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir ikamete geleceği belirlendi.

Elazığ'da bundan yaklaşık 2 yıl önce oğlunun düğününü basıp, eşini öldürüp, kızını da yaralayan zanlı korkunç olaydan 2 yıl sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

Bahse konu adrese 20 Mart günü operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli, ahırda samanlık içerisinde yakalandı.

Elazığ'da bundan yaklaşık 2 yıl önce oğlunun düğününü basıp, eşini öldürüp, kızını da yaralayan zanlı korkunç olaydan 2 yıl sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

Yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk lirası ve yaklaşık 991 bin lira değerinde 437 gramlık altın kemer ele geçirilen Y.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 Cani koca, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler Elazığ eş katili samanlık düğün oğlunun düğünü cezaevi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Bu meslekler artık altın değerinde! 100 bin TL maaş var ama çalışacak işçi yok Bu meslekler artık altın değerinde! 100 bin TL maaş var ama çalışacak işçi yok Rize'de sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı Rize'de sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı Erdoğan kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı Erdoğan kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı Baharı beklerken hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi Baharı beklerken hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu Türkiye'nin en yalnız insanı yaşadığı mağarada öldü Türkiye'nin en yalnız insanı yaşadığı mağarada öldü Trafikte sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü köprüden uçtu Trafikte sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü köprüden uçtu Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! Antalya'da yerel seçim cinayeti: Mermi karnını delip geçip, kardeşini vurdu Antalya'da yerel seçim cinayeti: Mermi karnını delip geçip, kardeşini vurdu