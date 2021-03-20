Esenler’de zincirleme kaza: 2 yaralı

Esenler’de meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Otogar Bağlantı yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ani şekilde fren yaptı. Seyir halindeki ticari taksi de duramayarak ani fren yapan otomobile çarptı. Ardından, bir diğer araç, bir motosiklet ve kamyonet kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü omzunun üstüne düşerek sürüklenmeye başladı. Kamyonet sürücüsü ise başını vurarak hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken kamyonet sürücüsünün tedavisi ayakta yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazadan dolayı başka bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik akışını tek şeritten sağladı. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, “En önde otomobil var. Onun önünde bir araç fren yapıyor. otomobil duramıyor. Ticari taksi otomobile vuruyor. Benim önümde de motosiklet vardı. Motosiklet ticari taksiye vurdu. Ben motosiklete vurmamak için arabayı sağ taraftan kurtarmaya çalıştım. Kurtaramadım, taksiye vurdum. Kazaya 5 araç karıştı. Ticari taksinin sürücüsünün başında sıkıntı var. Motosikletlinin omzunda problem var. Çünkü bayağı uçtu” dedi.