Esenyurt'ta hamile kadına taciz
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul'un suç ilçesi haline dönüşen Esenyurt'ta hamile bir genç kadını taciz eden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Esenyurt'ta B.Ç. (29) isimli şüphelinin tacizine uğrayan Z.F. (37), saldırgandan bağırarak kurtuldu. Hamile olduğu öğrenilen Z.F. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçışı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün saat 00.45 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Z.F. sokakta yürüdüğü sırada 29 yaşındaki B.Ç. tarafından tacize uğradı. Kadının bağırması üzerine şüpheli B.Ç. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı. Z.F. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hamile Z.F. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla adresi tespit edilen B.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan olay sonrası şüphelinin kaçış anları ve hamile kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)
Metni Kopyala
Görüntü Dökümü: ----- (Güvenlik kamerası) -Kadının bağırması -Şüphelinin kaçması (Aktüel) -Olay yerinden genel ve detaylar (Cep telefonu görüntüsü) -Şüphelinin adliyeye sevki
Video İndir
marsis.tv © 2024
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol