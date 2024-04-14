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Eşini öldüren kadın tutuklandı

Eşini öldüren kadın tutuklandı
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Malatya’da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren genç kadın tutuklandı.

Olay, gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğitim Sokak'ta ikamet eden T.Ş. (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası T.Ş.’i bıçakla sırtından yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan T.Ş., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. T.Ş.'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığında defnedildi.

Gözaltına alınan E.Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler aile içi cinayet eşini öldüren kadın Tutuklama
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