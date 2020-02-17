Eşini öldüren kocadan korkunç ifade: Önce boğazını kestim, sonra bıçakladım

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Ziya P. (28), evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Özlem P.'yi (25) bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Ziya P., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen Ziya P.'nin, “Dün akşam 23.00 sıralarında eve geldim. Eşim ve çocuklarım uyuyordu. Eşimi uyandırdım. 'Çocuklar benden mi ?'dedim. ‘Çocuklar senden’ dedi. Darp ettim. Bu sırada çocuklar uyandı. Mutfaktan bıçağı alıp, önce boğazını kestim daha sonra bıçakladım” dediği öğrenildi.



Olay, saat 03.30 sıralarında, Cumayeri'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Marangozluk yapan Ziya P., dün akşam 23.00 sıralarında eve geldi. Eşi Özlem P.’yi uyandırdı önce darp etti daha sonra da bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ziya P., Cumayeri Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.



'BU ÇOCUKLAR BENDEN Mİ DEDİM DAHA SONRA ÖLDÜRDÜM”

İki çocuğunun annesi eşi Özlem P.’yi öldüren Ziya P. ifadesinde, “Özlem’le 2014 yılında severek evlendim. Bu evliliğimizden 2 çocuğumuz oldu. Her aile de olduğu gibi ufak tefek tartışmalarımız oldu. Özlem çocuklara bakardı, ev hanımıydı. Öğle saatlerinde iş yerime gittim. Akşam ise 23.00 sıralarında eve geldim. Eşim ve çocuklarım aynı yatakta uyuyorlardı. Eşimi uyandırdım. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Bu nedenle çocukların benden olup olmadığını sordum. Bana ‘Hayır öyle bir şey yok. Çocuklar senden” dedi.



ÖNCE BOĞAZINI KESTİM SONRA SIRTINDAN BIÇAKLADIM

Bunun üzerine eşini darp etmeye başladığını anlatan Ziya P., "Çocuklar uyandı. Mutfağa gittim. Ekmek bıçağını aldım ve çocuklarımın yanında önce boğazını kestim daha sonra da sırtından bıçakladım. Bıçağı da sırtında bıraktım. Daha sonra da çocuklarımı alıp evden çıktım. Eşimi öldürdüğüm için pişman değilim. Çocukların benden olmadığını düşünüyorum” dedi. İfadesinin ardından Ziya P. savcılığa sevkedildi. 2 çocuğu ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.