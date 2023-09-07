Eşinin çalıştığı hastanede dehşet saçtı!

Gaziantep'te bir sağlık çalışanı, hastanede görevli kadın personelin kocası tarafından bıçaklandı. Saldırganın ''Bu namus meselesidir'' diye bağırdığı anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli M.Y., hastanede çalışan bir kadın personelin eşi tarafından bıçaklandı. Y. ameliyata alınırken gözaltına alınan saldırgan, olaydan sonra "Bu namus meselesidir" diye bağırdı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli M.Y., aynı hastanede görevli bir kadın personelin kocası Ö.F'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Y., aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"NAMUS MESELESİ"

Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bıçaklı saldırgan, olaydan sonra "Bu namus meselesidir" diye bağırdı. Polisin müdahalesiyle saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyada olay anına ait görüntüler paylaşıldı.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

Olaya ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği, hükümete sağlıkta şiddete karşı sundukları teklifin bir an önce yasalaştırılması çağrısı yaptı. TTB'nin açıklaması şöyle: "Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz."