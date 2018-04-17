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  4. 17 Nisan 2018 12:50

Eski emniyet müdürlerine FETÖ gözaltısı

Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, biri emekli ikisi açığa alınan 3 eski emniyet müdürü gözaltına alındı.

Eski emniyet müdürlerine FETÖ gözaltısı
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2014 yılından sonra örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve açığa alınan 4. sınıf emniyet müdürleri H.M. ve H.Y. ile resen emekli İ.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

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