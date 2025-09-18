  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Eski eşine şiddet uygularken kendisini uyaran komşusunu da bıçakladı!

İstanbul'da eski eşini darbeden bir kişi ile oğlunun kendilerini uyaran komşusunu bıçakladığı öne sürüldü. 14 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşen olayın ardından gözlatına alınan şüpheli iddiaların hepsini yalanladı.

İstanbul Güngören'de evinin önünde eski eşiyle tartışırken, olaya müdahale etmeye çalışan komşusu E.G.'nu (45) bıçaklayarak ağır yaralayan H.K. ile olay sırasında yanlarında bulunan babası T.K. polis tarafından yakalandı. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 Olay, Güngören Fevzi Çakmak Mahallesinde 14 Eylül Pazar günü saat 23.55 sıralarında meydana geldi. E.G., kapılarının önünde kavga eden komşularına seslenerek kavga etmemelerini ve gürültü yapmamalarını istedi.

Bunun üzerine boşandığı eşiyle aynı evde yaşadığı öğrenilen H.K., olaya müdahale eden E.G. ile kavga etmeye başladı. H.K.’nin babası T.K.’nin de kavgaya karışmasının ardından H.K., E.G.'nu 14 yaşındaki oğlu Y.İ.G.’nin gözleri önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan E.G. çevrede olayı görenler tarafından hastaneye kaldırılırken baba oğul şüpheliler olay yerinden kaçtı.

 'SİZİN SESİNİZDEN RAHATSIZ OLUYORUZ' DEDİ TARTIŞMA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheliler H.K. ile babası T.K. gözaltına alındı. Baba T.K.'nin polis ekiplerine "Oğlum ve eski gelinim kapıda kavga ediyorlardı. Ben de sese çıktım. Bu sırada komşumuz 'Sizin sesinizden rahatsız oluyoruz.' diye bağırınca aramızda tartışma çıktı. Çevreden yetişen vatandaşlar bizi sakinleştirdi. Onu kimin bıçakladığını görmedim" dediği öğrenildi. Olayın şüphelisi H.K.’nin ise bıçaklama olayını kendisinin yapmadığını iddia ettiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.(DHA)

