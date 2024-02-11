Eski korucu hamile kadını ve 2 çocuğunu katletti

Türkiye korkunç bir vahşetle sarsıldı. Hatay'da hamile bir genç kadın ile biri 2 diğeri 3 yaşındaki iki çocuğu korkunç bir şekilde katledildi. Cinayeti itiraf eden ve eski köy korucusu cinayeti itiraf etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile S.A. (37) ile çocukları K. (3) ve A.'ı (2) öldürüp, su kanalına attığı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eski köy korucusu T.K.'nın (42) ifadesi ortaya çıktı.

T.K. ifadesinde, evli olduğunu ancak birkaç yıl önce eşinden ayrılan S.A. ile tanıştığını söyledi. S.A.'ya kendisini bekar olarak tanıttığını anlatan T.K., K. ile A.'ın da kendi çocukları olduğunu belirtti.

T.K., olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine anlık öfkeye kapılıp, S.A. ile 2 çocuğunu öldürdüğünü söyledi.

İşlemleri sonrası tutuklanan T.K., jandarma aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına çok pişman olduğunu söyleyip, ağladı. (DHA)

DHA