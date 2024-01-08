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Eski muhtar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Eski muhtar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı çifti tabancayla vurdu. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde meydana geldi. Eski muhtar olan Ş.K. isimli şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle B.D. ve eşi E.D. ile tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Ş.K., yanında bulunan silahla karı-kocaya ateş açtı. Kurşun yağmuruna tutulan çiften B.D. olay yerinde hayatını kaybederken, E.D ise elinden vuruldu.

Olayın faili olan eski muhtar Ş.K, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.D. isimli kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

Etiketler izmir çeşme eski muhtar arazi anlaşmazlığı
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