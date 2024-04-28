Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü

Kastamonu'da bir köy muhtarı tartıştığı köyün eski muhtarı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kastamonu Kuzyaka köyünde su sayaçlarını okuyan köy muhtarı Mehmet Başoğlu ile daha önce köyde muhtarlık yaptığı öğrenilen M.D. arasında, su faturasını ödemeyeceğini söylemesi üzerine telefonda tartışma çıktı. M.D. yaşanan tartışmanın ardından Baylar Mahallesi'nde su sayaçlarını okuyamaya devam eden Başoğlu'nun bulunduğu alana giderek muhtara tüfekle ateş etti. Yaralanan Başoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhtarın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan M.D.'nin yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlattı. Bu arada M.D.'nin cinayetten sabıkasının bulunduğu öğrenildi. AA / İHA